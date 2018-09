Papa Francesco con Airbus A320 Alitalia a Vilnius

(Teleborsa) -. L'atterraggio è previsto per le 11,30 locali, le 10,30 in Italia. Papa Francesco rientrerà in Vaticano da Tallin, capitale dell'Estonia, con arrivo a Ciampino la sera di martedì 25 settembre.. A salutare "sottobordo" il Pontefice ci sarà il Commissario straordinario della compagnia, Luigi Gubitos i.5. Solo in quella data, a Manchester (Regno Unito), è stato dipinto con i colori Alitalia.L'equipaggio del volo papale è composto da. Supervisore delle attività di bordo è il, capo dei piloti Airbus della compagnia, 56 anni, friulano, ex elicotterista della Marina Militare, esperto in resilienza e processi cognitivi. Insieme a lui il, 57 anni, catanese, 16.000 ore di volo, ex ufficiale dell’Aeronautica Militare, già pilota delle Frecce Tricolori. coniugato, padre di Arianna, campionessa mondiale di sci free-ride., 43 anni, romano, oltre 8.000 ore di volo, già pilota della Polizia di Stato.Con Papa Francesco,. Presente a bordo anche il team Alitalia dedicato ai voli speciali.