Airbus taglia stima consegne 2025 per problemi pannelli fusoliera A320

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Airbus
, che tratta in rialzo dell'1,55%, nonostante la big europea dell'aeronautica civile avvia ridotto le stime sulle consegne per l'anno in corso.
Airbus, ha abbassato il suo obiettivo di consegne per il 2025 a circa 790 velivoli, 30 in meno rispetto all'obiettivo iniziale, citando un problema di qualità dei fornitori di pannelli della fusoliera della famiglia A320, che impone controlli aggiuntivi. L'azienda sconta così la sua dipendenza da una rete di fornitori ancora instabile. L'annuncio completa una settimana difficile per Airbus, che lo scorso weekend ha dovuto lasciare a terra circa 6.000 aerei per un problema al software dei comandi di sicurezza.
La tendenza ad una settimana di Airbus
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Airbus
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 192,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 195,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 190,4.