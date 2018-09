Piazza Affari apre la settimana in rosso insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A pesare sul sentiment degli investitori ancora le tensioni commerciali. La Cina ha cancellato i negoziati commerciali con gli Stati Uniti previsti nel corso della settimana.Oggi scattano infatti le nuove tariffe del 10% su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Pechino ha risposto con contromisure su 60 miliardi di dollari di prodotti americani.



Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,175. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.197,9 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,65%. Sulla parità lo, che rimane a quota 239 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,85%.tentennache cede lo 0,37%. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Nulla di fatto perche scivola dello 0,19%.A Milano, si muove sotto la parità ilche scivola dello 0,34%, interrompendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata il 14 di questo mese. Sulla stessa linea, si muove al ribasso ilche perde lo 0,33%.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,21%. Piccoli passi in avanti perche segna un incremento marginale dello 0,75%. Giornata moderatamente positiva perche mostra un+0,99%. In salitache riflette un aumento dell'1,41%.Le peggiori performance, invece, si registrano suche scivola dell'1,29%. In caloche arretra dell'1,01%. Calo deciso perche segna un -1,02%. Sotto pressione, con un ribasso dell'1,58%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,34%.