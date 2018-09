Sky, Comcast lancia l'offerta più alta

Sky

Fox

Comcast

(Teleborsa) - Giornata di guadagni perche alla borsa di Londra sale dell'8,83%. A mettere le ali al titolo il risultato della battaglia per l'emittente televisiva trasi è chiusa conQuesto l'ultimo atto di un'escalation di offerte che dovrebbe mettere la parola fine a una vicenda iniziata a dicembre 2016 , quando la Fox dell'australianosi fece avanti per acquisire la quota di Sky non ancora in suo possesso.Per i dettagli bisognerà attendere l'ufficializzazione e poi la parola andrà agli azionisti della pay-tv britannica che dovranno esprimersi sul deal.