Decreto Genova allo studio. Di Maio assicura: "Pieni poteri a commissario"

(Teleborsa) - Sono già trascorsi 40 giorni dale, nonostante l'urgenza assicurata da subito dal Governo, ancora non si vede il famosoche dovrebbe portare alla nomina del Commissario straordinario ed all'assegnazione dei lavori per la ricostruzione. Un problema che, a quanto pare, ha a che vedere con cavilli normativi e questioni di opportunità politica."Con il Decreto Genova individuiamo il super commissario alla ricostruzione, che avrà tutti i poteri per iniziare a fare subito il nuovo ponte", ha assicurato nuovamente il vicepremier, ricordando che "i tempi della concessione avrebbero ritardato la ricostruzione all'infinito" e che Autostrade metterà i soldi, ma la ricostruzione dovrà farla un'azienda di Stato".E proprio su questo punto nasce un problema, in quanto l'unico, per effetto della concessione in essere, è propriomediante una delle società del gruppo (probabilmente la Pavimental), mentre l'idea di affidare la ricostruzione ad(si è fatto più volte il nome di Fincantieri) andrebbe a scontrarsi con il, che imporrebbe l'avvio di una. Ipotesi questa che non consentirebbe di certo di restare nei tempi indicati dal governo per costruire il nuovo ponte (12-15 mesi al massimo) e che dovrebbe essere sostituita da un. Una strada percorribile?Il governo italiano sta portando avanti deiper sondare gli aspetti normativi dell'UE, previsti in una apposita direttiva sugli appalti pubblici. A riferirlo è stato un portavoce di Bruxelles, sottolineando che la Commissione europea "appoggia pienamente" l'Italia in questa situazione ed è consapevole "dell'urgenza della questione". C'è da dire che la: l'iter classico dellama anche una procedura veloce ed un margine di flessibilità dei singoli Stati membri sulla scelta dell'Altro problema è la, che potrebbe essere un, come ad esempio il Presidente della Regione Toti, o unnominato apposta per la ricostruzione. Una scelta non facile che inevitabilmente si scontra con questioni di opportunità politica dei due schieramenti al governo.Ultima e non minoritaria questione riguarda le risorse per il, più o meno ampie a seconda se si sceglierà di risarcire solo i danni diretti del crollo o anche gli effetti indiretti (le ricadute sui trasporti, sul commercio ecc.).