Ryanair lancia la programmazione estiva 2019 con 53 nuove rotte

Ryanair

(Teleborsa) - A un mese dall'entrata in vigore dell'orario invernale dei voli, che sarà valido fino a fine marzo 2019,lancia la sua programmazione estiva del prossimo anno in Italia, che prevede 53 nuove rotte che porta a 450 il numero totale di quelle operate dal vettore low cost irlandese nel nostro Paese.Un network che, secondo le previsioni annunciate da, permetterà di trasportare 40 milioni di passeggeri su 29 aeroporti italiani.: Malaga, Bordeaux, Exeter, Marsiglia, Marrakech, Nantes, Cork, Chania e Rodi. Sei le nuove rotte da Cagliari e Treviso. Dallo scalo di Elmas si volerà verso Budapest, Baden, Porto, Siviglia, Valencia e Dublino. Da quello trevigiano verso Bordeaux, Fez, Praga, Manchester, Siviglia e Vilnius., la più importante base italiana e del sud Europa: Londra Southend, Sofia, Amman, Brno e Faro. Cinque anche da Bologna: Amman, Corfu, Kaunas, Londra Luton e Marsiglia. Ne contano tre Bari (Bordeaux, Budapest e Praga), Catania (Atene, Marrakech e Siviglia) e Palermo (Bruxelles, Colonia e Atene).. Bucarest e Praga le new entry nella programmazione estiva 2019 di Pescara, Bruxelles e Praga in quella di Pisa. Una nuova rotta è stata introdotta a Roma Fiumicino (Rodi), Ciampino (Poznan), Brindisi (Memmingen), Lamezia (Malta), Torino (Fez) e Venezia (Londra Southend).