Scuola, presentato Ddl che mette fine alle classi pollaio

(Teleborsa) - Il M5S dichiara guerra allea seguito del progressivo innalzamento numerico degli iscritti per classe imposto dagli ultimi governi. Il Movimento Cinque Stelle, lo fa con un, che si prospetta "difficile e ambizioso, al quale però i pentastellati affermano di volersi dedicare con caparbietà nel corso di questa legislatura".Secondo ilsi tratta di "un’iniziativa importante, anzi basilare" per rilanciare il sistema scolastico italiano.A questo proposito, il giovane sindacato chiede di "", insieme al ripristino del tempo scuola, tagliato in ogni ordine e grado, al maestro prevalente e all’indizione di organici differenziati, sulla base delle effettive esigenze del territorio. Infine - aggiunge Anief - va assolutamente "riportato il numero delle sedi di dirigenza scolastica, quelle presenti prima del Ddl 81/09".Quella presentata da alcuni deputati pentastellati, tra cui l'onorevole Luigi Gallo, presidente della VII commissione, "è unache trova pieno appoggio del nostro sindacato" - commentaIntrodurre nel dibattito politico la centralità degli apprendimenti degli studenti rispetto alle spese che occorrono per garantire il diritto all’istruzione "è un tema imprescindibile, se davvero si vuole voltare pagina nell’istruzione pubblica”.