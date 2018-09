Safe Bag, corrono i conti del primo semestre

Safe Bag

(Teleborsa) - Conti in salita perchecon unpositivo per circa 1,9 milioni di euro, in crescita di 0,8 milioni di euro (+77,6%), seppur gravato da imposte per 0,6 milioni di euro e interessi passivi per circa 0,1 milioni di euro.al 30 giugno 2018 hanno raggiunto i 18,3 milioni di euro, in aumento del 38,4% rispetto ai 13,2 milioni di euro del 2017.risulta pari a circa 3 milioni di euro, in crescita di 1,1 milioni di euro (+57,2%) rispetto allo stesso dato del 2017. L'risulta positivo per circa 2,6 milioni di euro, in crescita di 0,9 milioni di euro (+54,4%).L'pari a 3,4 milioni di euro, in aumento di 5,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2017 principalmente per effetto del finanziamento bancario di 4,5 milioni erogato a supporto dell’acquisizione del Gruppo PackandFly