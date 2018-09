Argentina, l'FMI apre di nuovo il portafoglio. Default scongiurato

(Teleborsa) -. Dopo lunghe ore di contrattazione l'Istituzione con sede a Washington ha deciso dunque diper affrontare il nuovo tonfo del peso argentino.Inizialmente il Presidente- 15 miliardi sono già stati depositati nelle casse del Paese - ma alla fine si è deciso di aumentare l'importo, che sarà comunque erogato"Si tratta del più grande prestito mai sborsato dal Fondo Monetario" ha commentato la Direttrice dell'FMI,Ovviamente, come ad esempio l'e un. Inoltresolo in circostanze estreme (secondo indiscrezionia causare lo scontro del Governatore dimissionario del Banco Central, Luis Caputo, con il Fondo monetario internazionale, culminato con le improvvise dimissioni di Caputo ).La revisione degli accordi tra l'Argentina e il Fondo dovrà ricevere il via libera del Board di quest'ultimo.L'annuncio del nuovo prestito è arrivato nel giorno in cui la nazione dell'America Latina ha comunicato unarispetto allo stesso mese del 2017; si tratta delsecondo Index, l'agenzia statistica del Paese.