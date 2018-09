Autogrill, ricavi per 3 miliardi nei primi 8 mesi

Autogrill

(Teleborsa) -ha chiuso i primi otto mesi del 2018 con ricavi consolidati pari a 3 miliardi di euro, in aumento del 4,8% a cambi costanti.: ricavi in crescita del 6,7% (-0,1% a cambi correnti), con il contributo positivo di tutte le regioni. Crescita like for like: +5,6%.: ricavi in diminuzione dello 0,8% (-2,8% a cambi correnti). La performance riflette una crescita più contenuta del traffico in tutte le regioni. Crescita like for like: +0,4%.: ricavi in crescita del 20,7% (+19,4% a cambi correnti) per effetto delle aperture di punti vendita in alcuni outlet in Europa e dell’acquisizione di Le CroBag. Crescita like for like: +6,3%.Il Gruppo rafforza la propria posizione nel settore retail statunitense con la recente acquisizione di Avila Retail Development & Management, una società che gestisce concessioni aeroportuali, con sede ad Albuquerque, New Mexico, per un prezzo d’acquisto di 20 milioni di dollari.