Manovra, Di Maio e Salvini non preoccupati dalla reazione del mercato

(Teleborsa) - La reazione negativa dei mercati alla nota di aggiornamento al DEF non spaventa. "perché nei prossimi giorni, è il più grande piano di investimenti mai fatto in Italia" ha dichiarato il vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a margine di un convegno.Quanto ai commenti a caldo di Pierre Moscovici , Di Maio ha detto di considerare il suo intervento "interlocutorio". "Le preoccupazioni sono legittime mae vogliamo ripagare il debito" ha spiegato, assicurando che "" e cheAppare. "Questa manovra, intervenendo sulla legge Fornero, riducendo le tasse, aumentando le pensioni di invalidità, è un. E io sono convinto che gli analisti, i mercati, gli spreaddisti, i commissari, capiranno che stiamo lavorando per il bene del Paese" ha dichiarato.Se Bruxelles boccia la manovra "noi tiriamo avanti" ha poi aggiunto., secondo il quale occorre evitare delle procedure legate al reddito di cittadinanza che possano costituire un disincentivo del lavoro". Il lavoro, al contrario, "va invece incentivato e occorre aprire un fronte su questo argomento", ha aggiunto.del DEF figura invece: "E' una manovra contro il popolo. Una finanziaria che impoverisce il Nord senza aiutare il Sud, con molto assistenzialismo e pochi investimenti per la crescita. Danneggia il risparmio, fa aumentare il costo del mutui e dei prestiti a famiglie e imprese" ha scritto suil Presidente del Parlamento Europeo.il responsabile del dipartimento di politica economica di Forza Italia,, che parla di "scelte scellerate" che "pagheranno gli italiani"."Festeggiano per aver fatto un grande debito che pagheremo tutti salato nei prossimi anni ma di cui loro si lavano le mani" ha commentato invece il vice Presidente della Camera, in quota PD."La cosa più penosa è vedere questa esultanza nel momento in cui si caricano i giovani di nuovi debiti" le parole dell'ex Ministro del Lavoro