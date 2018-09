La manovra è "monstre": vola verso i 40 miliardi, la metà finanziata in deficit

(Teleborsa) -per la manovra economica 2019 messa a punto dal governoche vola spedita verso iNumeri alla mano, infatti, solo le misure annunciate finora damiliardi per il reddito di cittadinanza, 7-8 per la riforma della Fornero,per la sterilizzazione dell’Iva,per il decreto fiscale emiliardi per i risparmiatori truffati dalle banche). A questi vanno aggiunti imiliardi di spese indifferibili e in un baleno si arriva alla cifradi- Su questo quadro generale, inoltre, pesa l’incognita della maggiore spesa per interessi che potrebbe costare- Il ministro dell'economiadopo un lunghissimo braccio di ferro con il premier pentastellato, spalleggiato dall'alleatoalla fine si è piegato rinunciando alle dimissioni (nelle ore successive il premier Conte ha rivelato che le dimissioni non sono mai state sul tavolo) e toccherà proprio a lui spiegare questi numeri alla Ue lunedì quando si recherà all’Eurogruppo. Un compito arduo visto che le tabelle che i suoi tecnici avevano preparato sono finite nele gli uffici sono alle prese con una vera e propria corsa contro il tempo per mettere a puntocentrata sul tanto discusso- Intanto il premier italiano Giuseppe Conte replica a Pierre Moscovici:ha detto il presidente del Consiglio replicando al politico francese, che venerdì mattina aveva espresso perplessità sulla manovra. Conte ha aggiuntoil piano e ha fatto sapere di