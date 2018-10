Brexit, Johnson: "Piano May per accordo Ue non rispetta il voto"

(Teleborsa) - Il piano varato dal Premierper un accordo con l'Ue sulla Brexit "non è ciò per cui abbiamo votato", non rispetta "la democrazia". Aal Congresso Tory di Birmingham. Si tratta di un piano che "non ci restituisce il controllo" dei confini, dei soldi e delle leggi, come era stato promesso, ma che ci costringe a "cedere il controllo" aanche uscendo dall'Ue, ha spiegato l'ex ministro degli Esteri e e due volte sindaco di Londra, dicendo un chiaro e secco no a "un secondo referendum" sulla Brexit."Non scimmiottiamo il Labour di(Leader del Partito Laburista) celebriamo la forza del capitalismo, abbassiamo le tasse, difendiamo la legge e l'ordine". In poche parole, è questo quello cheha detto davanti alla platea dei conservatori.Intanto, il premierha cominciato a mettere a punto la legislazione sulla politica migratoria da applicare una volta chiusi i confini dell Gran Bretagna. L'obiettivo rimane quello di far entrare solo lavoratori altamente qualificati. Turisti e uomini d'affari avranno controlli diversi a seconda del Paese di origine.