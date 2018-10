A.S. Roma riduce le perdite nel primo semestre. Corrono i ricavi

A.S. Roma

(Teleborsa) -riduce le perdite neldel 2018. Il club calcistico capitolino ha chiuso il periodo con unnegativo per 25,5 milioni di euro a fronte del passivo di 42 milioni messo a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente.Ilè salito a 66,7 milioni di euro rispetto ai precedenti 44,2 milioni mentre isono passati da 175 milioni a 251 milioni di euro. I, tenuto conto dei proventi della Gestione operativa calciatori, sono invece pari a 320,4 milioni di euro (278,4 milioni di euro al 30 giugno 2017).Guardando avanti per l’esercizio 2018/2019 la società prevede una ulteriore perdita, "seppur in miglioramento rispetto a quanto conseguito nell’esercizio 2017/2018" come si legge in una nota."Tuttavia - prosegue il comunicato - nella sua stima permangono le incertezze tipiche di una società di calcio, derivanti in particolare dalle performance sportive della Prima Squadra nelle competizioni cui risulta impegnata, le ulteriori operazioni di trasferimento delle prestazioni sportive dei calciatori che potranno essere realizzate nell’esercizio, l’evoluzione dei ricavi derivanti dalle attività commerciali, da sponsorizzazioni e dalla biglietteria, e l’andamento del costo del personale tesserato, quest’ultimo in relazione soprattutto alla parte variabile dei contratti sottoscritti.