Pensioni, altolà di Boeri alla riforma della Legge Fornero

(Teleborsa) -promessa dal Governo giallo-verde. In audizione alla Camera, il Presidente dell'INPS ha spiegato che. Isono stimati infatti in circamentre ilporterebbe ad una riduzione della spesa pensionisticaMa c'è di più: secondo Boeridegli italiani e un reddito potenzialmente ancora più alto, se integrato da altre fonti di reddito. Si trattache, in un caso su 5, hanno trattamenti superiori ai 35.000 euro all'anno (in più di un caso su 10, superiore ai 40.000 euro).(quando hanno carriere molto più discontinue degli uomini), e dall'aver dovuto subire sin qui, con l'opzione donna, riduzioni molto consistenti dei trattamenti pensionistici, quando ora per lo più gli uomini potranno andare in pensione prima senza alcuna penalizzazione.Inoltre, ha aggiunto il numero uno dell'Istituto di Previdenza sociale,, anche nel caso ne venisse assunto uno per ogni lavoratore che va in pensione. A gravare sulle nuove generazioni c"Uscite consentite con un minimo di 38 anni di contributi e 62 di età oppure abolendo l'indicizzazione alla speranza di vita dei requisiti contributivi minimi per la pensione anticipata (a tutte le età) portano ad un idestinato a gravare sulle generazioni future e, già nel 2021 a un incremento ulteriore, oltre la famosa gobba, di circa un punto di PIL della spesa pensionistica" ha spiegato.: "Si noti - ha osservato - che c'è una sovrapposizione importante fra la platea interessata dalle quote e quella investita dalla correzione attuariale. Solo nel 2019, l'introduzione di quota 100 (62 anni e 38 di contributi)e soggette alla correzione attuariale nel caso il ddl 1071 diventasse legge dello Stato". In altre parole, ha spiegato, questi lavoratori, "da un lato, verrebbero spinti al pensionamento (a volte anche involontariamente), e, dall'altro, si vedrebbero, di lì a poco tempo, tagliare le prestazioni loro appena concesse.