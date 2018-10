Tiscali in fermento su possibili movimenti nell'azionariato

Tiscali

(Teleborsa) - Brillante rialzo sulla borsa milanese per, che guadagna il 5,34% su alcune indiscrezioni relative alla. Si profila, dunque, un possibile cambio nell'azionariato, visto che i soci della nazione transcontinentale, che detengono il 41,5% del capitale della società di tlc, sarebbero intenzionati a cedere tutta la quota in loro possesso. Secondo i rumors non sarebbe da escludere neanche l'ipotesi della vendita separata delle attività di Tiscali, il cosiddetto spezzatino, soluzione che eventualmente interesserebbe soprattuttoe il fondoLo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,0131 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,0144. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,0125.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)