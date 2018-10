Thales Alenia Space, superati test moduli fotovoltaici per dirigibile stratosferico

(Teleborsa) -ha completato con successo i test di validazione statica meccanica dei primi moduli fotovoltaici in scala reale progettati specificatamente per ilautonomo(al di sopra del regolare traffico aereo) e. Per assicurare una continuità di servizio, Stratobus rimarrà stazionario nella sua posizione e sopporterà venti fino a 90 Km/h. Per riuscirci, sarà dotato di 1.000 metri quadrati di cellule fotovoltaiche, che copriranno un quarto dell'area della superficie del suo involucro e fornirà l’energia necessaria ai suoi quattro motori elettrici, al sistema di accumulo di energia e al payload della missione.: moduli flessibili, a basso costo, del peso di 800 g/m2, che offrono una potenza elevata di oltre 200 W/m2 e una grande area di superficie di oltre 4 m2. Ogni modulo comprende un gruppo di cellule FV con alto tasso di efficienza di oltre il 24%.