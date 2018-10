Borse europee positive. In discesa lo Spread BTP/Bund

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

STMicroelectronics

Saipem

Moncler

Banca Generali

Juventus

Fincantieri

Datalogic

Autogrill

Parmalat

CIR

doBank

Carel Industries

(Teleborsa) -, che prosegue il rimbalzo iniziato la vigilia , positivamente influenzate dall', ora al vaglio della Commissione europea, mentre gli investitori continuano a seguire con attenzione le trattative sulla Brexit, che sembrano ad un punto morto soprattutto per quanto riguarda la questione dei confini con l'Irlanda . Si spera in qualche passo avanti nel summit dei 27 Paesi Ue di questa sera.Dal fronte macroeconomico,, attentamente monitorati dalla Banca Centrale Europea, mentre dagli USA arriveranno i numeri sull'avvio di cantieri e il rilascio dei permessi edilizi.Attenzione al comparto automotive dopo i numeri negativi sulle immatricolazioni di auto in Europa Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,157. L'è sostanzialmente stabile su 1.223,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 72,13 dollari per barile in attesa dei dati sulle scorte di greggio USA in arrivo nel pomeriggio.L'allentamento delle incertezze sulla Manovra giova allo, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,39%.avanza di un modesto +0,31%,dello 0,32%,dello 0,26%., proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 21.852 punti. In frazionale progresso il(+0,6%), come il FTSE Italia Star (0,6%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,03%),(+2,02%),(+1,97%) e(+1,26%).Sotto i riflettori le banche, penalizzate dalle misure previste nella legge di bilancio Tra i(+3,13%),(+2,04%),(+1,93%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,61%.In apnea, che arretra del 2,35%.Calo deciso per, che segna un -1,78%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,99%.