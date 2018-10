Partnership tra Costa Crociere e l’Aeroporto d’Abruzzo

(Teleborsa) - L'è stato scelto dacome uno degli scali da cui partire per solcare i mari esotici o quelli del Nord Europa.Il viaggio in nave inizia non più solo dagli aeroporti di Roma e Milano, ma la formula volo + crociera viene offerta anche da chi vive nella catchment area dell’aeroporto di Pescara. Dall'11 gennaio si decolla per, una settimana dopo per Mumbai da dove intraprendere la crociera alla scoperta di India e Maldive.In estate partiranno i voli diretti a, per crociere di 8 giorni che toccheranno le città e capitali affacciate sul Mar Baltico. L’accordo con Costa Crociere permetterà all'Aeroporto d’Abruzzo di sviluppare un interessante business legato alle vacanze sul lungo raggio e prepararsi ad accogliere ulteriori opportunità legate alla domanda che arriva dalle agenzie di viaggio del territorio.