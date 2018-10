Conte: "Aspettiamo critiche dall'Ue", ma nessun dubbio sulla Manovra

Twitter

(Teleborsa) - "" da parte dellama "ci siederemo attorno al tavolo e spiegheremo", perché "più passa il tempo e più mi convinco che la Manovra è molto bella". Lo ha dichiarato il Premieral suo arrivo al vertice Ue.Il Presidente del Consiglio tenta di gettare acqua sul fuoco dopo che la giornata di ieri 17 ottobre, è stata caratterizzata dallo scontro verbale sulla Legge di Bilancio tra ile il Governo italiano.Il cancelliere tedesco"è stata molto attenta", durante l'illustrazione della Manovra italiana e "impressionata dalle riforme strutturali" in cantiere. Per questo "siamo entrambi d'accordo su una linea di dialogo costruttivo", ha sottolineato il Premier dopo il colloquio avuto ieri 17 ottobre con FrauPreoccupazione invece è stata espressa dall'Olanda per i piani id bilancio dell'Italia. Lo afferma stamattina il premier olandese,, sul suo account, dopo un bilaterale con il Premier italiano focalizzato sulla manovra. Nel suo tweet,ha espresso anche "pieno appoggio per la Commissione europea nell'applicazione degli obblighi comuni sotto il Patto di Stabilità e di Crescita".E sul decreto fiscale ribadisce, tra i 5 Stelle e la Lega non c'è alcuna " frattura ". Venerdì sarò a, lo controllerò articolo per articolo e poi andrà al Presidente".