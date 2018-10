Eurozona, la crescita economica scende ai minimi da oltre due anni

(Teleborsa) -e l'ottimismo indica il tasso più basso in quattro anni., che analizza circa l’85% delle risposte totali, l’Indice PMI IHS Markit, in calo dai 54,1 punti di settembre. Il dato, che tocca i minimi da settembre 2016,che erano per un calo più lieve a 53,9 punti.Il dato è peggiore delle previsioni degli analisti che avevano stimato un livello a 53 punti. Pur confermandosi al di sopra della soglia di non cambiamento di 50, il dato toccaScende anche ildopo i 54,7 punti di settembre. Il consensus prevedeva un livello a 54,5 punti.Fra le maggiori economie europee,. Nel Paese il PMI manifatturiero scende da 53,7 a 52,3 punti; forte rallentamento per il composito a 52,7 da 55, mentre i servizi scendono a 53,6 da 55,9. Il dato segna la crescita minima da maggio 2015.da 52,5 a 52,2 punti. Sale invece il composito a 54,3 da 54, mentre i servizi crescono a 55,6 da 54,8., con il PMI che fa presagire un fine anno piuttosto deludente. Il Flash PMI è indicativo di un rallentamento della crescita del PIL allo 0.3% nel quarto trimestre. Gli indici che solitamente anticipano le tendenze, quali previsioni future e afflusso di nuovi ordini, suggeriscono nel corso dei prossimi mesi un ulteriore possibile raffreddamento dello slancio di crescita", ha commentato, Chris Williamson, Chief Business Economist di Markit.