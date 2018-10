Manovra, Tria: "Nessun motivo per cambiarla, ma lo spread a 321 non si può mantenere a lungo"

(Teleborsa) - Nessun motivo per per cambiare la Legge di Bilancio "perché pensiamo che sia corretta". All'indomani dell'altolà di Bruxelles alla Manovra italiana , il Ministro dell'Economia,, nel corso della registrazione della Trasmissione Porta a Porta spiega le sue ragioni. "e attualmente possiamo dire che la Manovra deve essere espansiva. Ovviamente ci sono i mercati finanziari, ci sono incertezze di tipo politico che cercheremo di spiegare. Non abbiamo elementi nuovi, monitoreremo quello che accade con un'analisi razionale della situazione nella quale dedicheremo cosa fare", ha spiegato il ministro che ha assicurato: "".ha ribadito:"Non ho nessun piano B, il Governo e il Ministero sono in grado di fronteggiare i cambiamenti e quello che succede: siamo pronti a muoverci dopo un'analisi del contesto economico". Nessuna paura per l'Italia che rimane ben salda nell'Eurozona. "Nessuno mette in discussione un'uscita dell'Italia dall'euro".il titolare di Via XX Settembre ha detto: "Non è una febbre a 40 ma neppure 37.. Non ci sono motivi fondamentali" che giustifichino questi livelli: "I fondamentali dell'Italia sono solidi". Il problema "è l'incertezza politica su dove il Governo vuole andare a finire".