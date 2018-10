Tav, Torino: il Consiglio comunale ufficializza il no ai lavori in attesa di nuovi studi

(Teleborsa) -il dibattito sullache in realtà si eraConil Consiglio comunale diha approvatoche esprime contrarietà alla Tav e chiede di sospendere l'opera in attesa deiha sottolineato l'assessore ai Rapporti col Consiglio e all'Ambiente Alberto Unia. "L'atto, ha precisato ancora, dice solo che abbiamo bisogno di- Come prevedibile, non sono mancati momenti di tensione dinanzi al portone d'ingresso del municipio con gli agenti chiamati a creare una barriera tra iLa seduta, inoltre, è stata sospesa per qualche minuto dal presidente a causa della protesta dei consiglieri di centrosinistra, tra i quali anche l'ex sindaco Piero Fassino, che hanno esibito cartelli con le scritte- Intanto, leper opporsi a chi vuole lo stop della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, considerata determinantee Confindustria ribadisceE annuncia