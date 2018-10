Fiera di Milano, conti in salita nei primi nove mesi dell'anno

Fiera di Milano

(Teleborsa) - Conti in salita perche nei primi nove mesi del 2018 vede risultati in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2017, anche in relazione all'andamento favorevole dei mercati di riferimento.delle vendite e delle prestazioni sono pari a 193,3 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2017. Lsi attesta a 41,1 milioni di euro in crescita rispetto a 0,7 milioni di euro dei primi nove mesi del 2017. Tale risultato riflette prevalentemente l’andamento delle manifestazioni oltre che l’effetto positivo della riduzione dei costi a seguito delle azioni di razionalizzazione avviate nel corso dell’esercizio 2017.L'è positivo per 36,6 milioni di euro, rispetto a un risultato negativo di 4,5 milioni di euro del corrispondente periodo del 2017.Nel terzo trimestre, idelle vendite ammontano a 35,6 milioni di euro, rispetto a 43,5 milioni di euro del corrispondente trimestre dell’esercizio precedente. Lè negativo per 5 milioni di euro in miglioramento rispetto al terzo trimestre 2017 quando era negativo per 11,2 milioni di euro. L'è negativo per 6,5 milioni di euro in crescita rispetto al terzo trimestre 2017 quando era negativo per 12,9 milioni di euro. I. Ilprima delle imposte (calcolato come risultato prima delle imposte più ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore delle attività) è negativo per 4,6 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 10,9 milioni del terzo trimestre 2017., pur riflettendo la tipica sospensione dell’attività fieristica nei mesi estivi, consentono, unitamente alle aspettative del quarto trimestre, di rivedere ulteriormente al rialzo la previsione di