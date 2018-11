Ponte di Ognissanti, 2,5 milioni i passeggeri su Frecce e Intercity

(Teleborsa) - Saranno oltre due milioni e mezzo le, con un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Migliaia le donne e gli uomini del Gruppo FS, in particolare di RFI e Trenitalia, costantemente impegnati in questi giorni per offrire regolarità e sicurezza alla mobilità ferroviaria durante il ponte di Ognissanti. E per fornire adeguati, in collaborazione con le centrali operative nazionali e locali attiveI primi giorni di novembre si caratterizzeranno, infatti, per un consuetoche, nelle giornate festive,. I maggiori movimenti sono previsti lungo la dorsale,Italia, per prendere parte alle cerimonie in commemorazione dei defunti., con in testa Roma, Firenze e Venezia. Infine, in relazione ai problemi di circolazione causati dall’ondata di maltempo che ha colpito il paese in questi giorni, e per ottenere informazioni al riguardo, resterà attivo almeno fino a domenica 4 novembre il numero vede gratuito 800 892021.