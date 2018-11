Stress Test: promosse dall'EBA le quattro banche italiane

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Buone notizie per le banche italiane:hanno superato gli stress test dell'Autorità bancaria europea (EBA) di fatto, è capire se l'istituto avrà le spalle sufficientemente larghe - in particolare la tenuta patrimoniale - per resistere in condizioni avverse. Per questo, gli stress test si focalizzano su alcuni elementi chiave, come ad esempio i rischi di credito, di mercato e di liquidità per mettere in luce la salute delle banche durante situazioni di crisi ipotetiche ed estremamente negative.NelloIn totale sono 48 le istituzioni finanziarie, di 14 Paesi Ue più la, sottoposte ai test. Tra queste 33 sono sottoposte anche alche ha condotto ulteriori propri test anche su banche significative sotto la responsabilità della sua vigilanza, in particolareGli stress test dell'EBA, condotti in collaborazione con la BCE e le autorità di vigilanza nazionali, si sono svolti per la prima volta nel 2014 e da allora vengono ripetuti ogni due anni. Le banche esaminate che rientrano anche sotto la supervisione della BCE rappresentano circa il 70% del totale delle attività del settore bancario dell'Eurozona.Nel complesso le banche europee hanno mostrato una buona capacità di tenuta a fronte delle condizioni di stress ipotizzate nello scenario avverso.incluse nel campione la riduzione media ponderata del CET1 ratio (indicatore di solidità patrimoniale) nello scenario avverso è pari a 3,9 punti percentuali su base fully loaded,(al 10,80% nel 2018, al 10,64% nel 2019) contro un dato della situazione al 2017 ridefinito al 13,24%;(al 10,31% nel 2018, al 9,58% nel 2019) contro un dato della situazione al 2017 ridefinito al 12,80%;(al 9,93% nel 2018, al 9,40% nel 2019) contro un dato della situazione al 2017 ridefinito al 13,94%;(al 9,76% nel 2018, al 9,25% nel 2019) contro un dato della situazione al 2017 ridefinito all'11,70%., che in un comunicato del MEF dichiara di prendere atto "con soddisfazione dell’esito degli stress test condotti dall'Autorità bancaria europea (EBA) sullo stato di salute del sistema bancario italiano".- Intanto, prima che venissero ufficializzati i risultati, diffusi dopo le 18 a Borsa chiusa, con l'indice Ftse Mib che ha guadagnato l’1,07%, i maggiori istituti di credito nostrani hanno superato il “pre-esame” a Piazza Affari, registrando performance brillanti. In particolare,ha segnato un incremento del 3,64% a 1,77 euro,è salita del 3,22% a 11,8 euro,ha terminato in progresso del 2,65% a 2,826 euro eha guadagnato l'1,04% a poco più di 2 euro.