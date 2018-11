Alessandro Lega nuovo presidente AICAI

(Teleborsa) -è stato nominato nuovo presidente dell’che riunisce le principali società di trasporto espresso operanti nel mercato italiano. Alessandro Lega succede a Marco Carenini, operations director di Ups Italia.Aicai, associazione che, e che movimenta ogni annoè nata nel 1987 per promuovere il rapporto con i soggetti istituzionali e imprenditoriali sui temi chiave per il settore dell’express courier. “Per il biennio 2018 – 2020” si legge in una nota di Aicai, “il nuovo presidente intende impegnarsi perrappresentano per tutto il tessuto imprenditoriale italiano e, in particolare, per le piccole medie imprese: sono infatti queste ultime che più necessitano di poter far affidamento su fornitori globali di servizi di trasporto per poter esportare l’eccellenza italiana nel mondo. In base ai dati più recenti dell’Agenzia delle Dogane, e per meglio inquadrare il ruolo strategico del settore, è importante sottolineare cheAlessandro Lega è entrato in FedEx nel 2012 come responsabile affari legali per l’Italia. Dal 2017 ricopre la carica di direttore affari legali di FedEx per tutta l’area Sud Europa, con responsabilità su 17 paesi. Lega ricopre inoltre la carica di consigliere di amministrazione di FedEx Express Italy Srl.