FS, il magazine La Freccia di novembre è "art&show"

(Teleborsa) - Si alza il sipario sul, il mensile di FS Italiane, che regala alle persone che viaggiano con le Frecce un: dalla musica classica alla lirica, passando per il cinema, la prosa teatrale, la pittura e l’architettura. Il tutto raccontato in tante interviste, approfondimenti, curiosità, spunti di viaggio e un ricco cartellone di spettacoli, mostre, film e vernissage da non perdere.Si parte con la novità di questo numero: la. Uno spazio per viaggiare insieme, raccontando le storie di chi, per lavoro, studio o piacere, si sposta sui treni. Ma anche una selezione di fotografie sui luoghi e i protagonisti dell’universo ferroviario.di questo mese l’sulla funzione sociale del giornalismo, l’informazione di nicchia e le conseguenze del big bang digitale. E poi quelle, che presenta la stagione alla Scala di Milano,sul nuovo spettacolo teatrale Un cuore di vetro in inverno e, in tournée con Up&Down, lo show in cui ha coinvolto i ragazzi affetti dalla sindrome di down. E poi un tour tra i piccoli grandi palchi della Penisola e tanti altri appuntamenti nei teatri della Capitale e non solo., protagonista di Troppa Grazia, una storia poetica al cinema dal 22 novembre, nelle sale dal 15 novembre con la black comedy Cosa fai a Capodanno? Si prosegue conche dalla carta sbarca come fiction in TV, qualche curiosità svelata da James Bradburne, direttore della Pinacoteca di Brera e un excursus alla scoperta delle grandi esposizioni autunnali, dentro e fuori dalle grandi città. Senza dimenticare l’arte metropolitana: quella di Banksy, al Mudec dal 21 novembre, quella degli, negli spazi esterni della Pirelli HangarBicocca fino al 26 aprile 2019 e un’intervista esclusiva al fumettista, al MAXXI con la sua prima personale dal 10 novembre al 10 marzo 2019.E siccome arte è anche architettura,. Progetti d’acqua, la mostra allestita direttamente dal maestro al Magazzino del Sale di Venezia e visitabile fino al 6 gennaio 2019.Nella sezione Le Frecce News, la possibilità di riservare l’area meeting a bordo dei treni Frecciarossa e Frecciarossa 1000, il noleggio facile con Maggiore e la partecipazione di Trenitalia al BizTravel Forum, l’evento dedicato al Business Travel Management.Per il divertimento dei più piccoli torna a novembre, supplemento della rivista distribuito nei FRECCIABistrò dei Frecciarossa e Frecciargento e al bar dei Frecciabianca. In questo numero il fumetto di Sam il pompiere, tanti quiz e giochi ispirati all’art&show.