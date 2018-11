Atlantia, crollo ponte Genova impatta su utili ma crescono ricavi e traffico

Atlantia

(Teleborsa) - Il crollo del ponte di Genova impatta negativamente sulla profittabilità di, che vede però crescere il traffico sulla rete autostradale estera e sugli aeroporti.La holding di partecipazioni ha chiuso i primi nove mesi di esercizio con unper l’effetto "dell’direttamente collegati al crollo di una sezione del Viadotto Polcevera a Genova", come si legge nel comunicato di diffusione dei conti.L'è invece salito del 3% (+4% su base omogenea) a quota 2,913 miliardi di euro, isono passati da 2,991 a 3,045 miliardi di euro.Quanto al, quello sulladel Gruppo è aumentato dello 0,3% mentre sullasi registra un +2,3%. Ilè migliorato invece del 3,6% mentre l’segna un +4,2%.Quanto all'outlook, Atlantia prevedeunache beneficerà anche del consolidamento integrale del gruppo Abertis negli ultimi 2 mesi dell’esercizio.Tuttavia, "in attesa degli esiti degli accertamenti in corso circa il crollo di una sezione del Viadotto Polcevera di Genova,dello stesso e dai costi in relazione alle conseguenti iniziative intraprese da Autostrade per l’Italia per Genova (la cui stima preliminare al 30 settembre 2018 è pari a 350 milioni di euro)".L’netto risentirà invece degli effetti del perfezionamento, avvenuto lo scorso 29 ottobre, sia dell'acquisizione e del consolidamento del gruppo Abertis, che dell’investimento in Hochtief.La società evidenzia infine i "potenziali rischi derivanti dalla contestazione di presunto grave inadempimento agli obblighi convenzionali pervenuta ad Autostrade per l’Italia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti " a seguito del crollo del viadotto e dall’eventuale attivazione dei procedimenti di cui agli art. 8, 9 e 9 bis della Convenzione. "In merito, Autostrade per l’Italia ha già contestato l’infondatezza e ha rilevato l’inammissibilità e l’inefficacia della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione all’eventuale attivazione di tali procedimenti", conclude il Gruppo.