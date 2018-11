CNH Industrial, il Maxxum 145 MultiController si aggiudica il titolo di “Tractor of the Year” e “Best Design” 2019

CNH Industrial

(Teleborsa) - La la gamma Maxxum MultiController ottiene un nuovo riconoscimento., uno dei marchi globali di macchine agricole di, è stato insignito deiper il suo trattoreall'la fiera biennale che vede la partecipazione 1.900 aziende, provenienti da 40 Paesi, che espongono oltre 50.000 modelli di macchinari e attrezzature per le più svariate tipologie di applicazioni in campo agricolo.Il Maxxum 145 MultiController, la variante semi-powershift a otto rapporti ActiveDrive 8, che offre un'efficienza operativa ulteriormente migliorata, per il, il quale facilita l'utilizzo intuitivo della macchina, specialmente quando si opera con i complessi attrezzi moderni, e per il ridottoA scegliere i vincitori dei premi una giuria composta da giornalisti esperti del settore, in rappresentanza delle principali pubblicazioni europee del mondo agricolo.Questo riconoscimento per la gamma Maxxum MultiController fa seguito al premio, ottenuto alla fiera, in Germania, nel 2017.