Maltempo: CdM dichiara stato di emergenza per 11 Regioni

(Teleborsa) - Ilche ha imperversato su tutta l'Italia nei giorni scorsi ha causato molti morti molti danni . Proprio per questo il Consiglio dei Ministri (CdM), su proposta del Presidente Giuseppe Conte , ha deliberato la dichiarazione dellocolpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018., a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per consentire gli immediati interventi di ripristino della viabilità e il completamento delle operazioni di soccorso e pronto intervento., che saranno stanziati in via amministrativa per un ulteriore primo intervento di emergenza, in attesa della definitiva quantificazione dei danni.