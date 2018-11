Poco mossi i mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per le principali borse europee, con l'attenzione degli operatori che non perde di vista la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e l'outlook più debole sulla crescita.: entro domani l'Italia dovrà inviare la legge di bilancio, rivista e corretta, a Bruxelles.Sul mercato Forex, segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,71%). Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,69%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 300 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,40%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,30%. Frazionale anche la salita, +0,64% e, +0,52%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 19.255 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,88%),(+1,65%) e(+1,22%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,81%),(-0,76%) e(-0,50%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 5,23%. A spingere il titolo è il progetto del Governo, favorevole all'integrazione in un'unica infrastruttura delle reti Telecom e Open Fiber.Vola, con una marcata risalita del 2,26% sulla scia dei prezzi del petrolio in rialzo.avanza dell'1,44%: prima dell'avvio del mercato ha annunciato un contratto per 22 elicotteri AW169M dalla Guardia di Finanza.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,84%.Tra i(+2,59%),(+2,20%),(+2,19%) e(+2,12%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,20%.