Manovra, Austria e Olanda pronte ad appoggiare procedura infrazione

(Teleborsa) - La Manovra non piace alla Commissione europea e neanche aded, pronte ad appoggiare una procedura d'infrazione contro l'Italia.Così hanno risposto le due nazioni europee alla scelta del Governo gialloverde di non modificare le cifre fondamentali della Legge di bilancio . Le previsioni di deficit e crescita restano invariate: confermato al 2,4% il disavanzo ed all'1,5% il PIL. A variare solo la cifra sulle dismissioni pubbliche, grazie alle quali entreranno circa 18 miliardi di euro."L'Austria sarebbe pronta ad appoggiare una possibile procedura da parte della Commissione europea" - ha anticipato il ministro delle Finanze dell'Austria, spiegando che "non si tratta di un affare italiano interno, ma di un affare europeo".Dello stesso avviso l'Olanda, con il ministro delle Finanzedeluso dalla risposta italiana a Bruxelles. "Le finanze pubbliche italiane sono sbilanciate ed i piani del governo non porteranno ad una robusta crescita economica. Questo budget è una violazione del Patto di stabilità e crescita. Sono profondamente preoccupato. Ora sta alla Commissione europea fare i passi successivi".