Dl Fiscale, tempi più lunghi per il voto

(Teleborsa) -, sul quale oggi 19 novembre 2018, faranno il punto governo e maggioranza anche per esaminare gli emendamenti dell'opposizione. Il provvedimento è ancora22 novembre, ma ilprobabilmentemattina in attesa dei pareri del MEF e della Commissione Bilancio., quindi la "sanatoria" sarà possibile solo per i redditi "dichiarati", in base all' accordo raggiunto al vertice di Palazzo Chigi . Esclusa anche l'ipotesi di allargamento agli "avvisi boinari", perché costerebbe troppo (si stmano circa 3 miliardi per il periodo 2015-2017).Restano invece tutte leed in particolare la possibilità di spalmare in 5 anni il dovuto.Fra le altre misure contenute nel Dl Fiscale il, che aveva fatto molto discutere, la detassazione dellee la tassazione deifino all'1,5%.E poi ancora ilin tutte le scuole elementari e la dibattuta questione dellao tassa sulle bibite zuccherate.(fatturazione elettronica) dopo i rilievi sollevati dal Garante della privacy in merito alla mole di informazioni sensibili trasmesse e "non rilevanti" ai fini fiscali. Un tema che secondo l'organi di vigilanza merita un maggior approfondimento ed una riflessione.