Piazza Affari in cima ai listini europei

(Teleborsa) -avvia la seduta guadagnando circa un punto percentuale,In luce il titolo, che mostra un buon guadagno (oltre tre punti percentuali) dopo la nomina di Luigi Gubitosi ad Amministratore Delegato. , con la premier inglese Theresa May che continua a tener duro nonostante l'accordo con l'Ue per la fuoriuscita della Gran Bretagna dall'Unione non abbia soddisfatto la gran parte del partito conservatore, cui lei stessa appartiene.con la premier che ha annunciato di "non aver intenzione di dimettersi".: si attende solo il dato sulle partite correnti in Ue.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,142. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.220,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,35%, a 57,22 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +310 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,49%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,54%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,48%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,48%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,96%, a 19.036 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 20.916 punti. In moderato rialzo il(+0,97%), come il FTSE Italia Star (0,6%).i settori(+2,45%),(+2,21%) e(+1,29%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,50%) e(-0,44%).Tra idi Milano, vola(+3,51%) dopo il cambio al vertice. Bene anche(+2,75%),(+3,27%) e(+2,21%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,37%.Male, con una flessione del 2,59%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,65%),(+3,01%),(+2,00%) e(+1,99%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,83%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,75%.