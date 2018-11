Manovra, Anief presenta emendamento per aumentare salario minimo dipendenti pubblici

(Teleborsa) -presenta un emendamento per accordare ila fronte degli aumenti-miseria di 17,5 euro netti mensili previsti dalla Manovra. Nello specifico, la richiesta del giovane sindacato della scuola, prevede ilprevisti nel Fondo per il reddito minimo di cittadinanzaIl tutto al fine di ancorare i loro, cresciuta nell'ultimo decennio di 4,5 punti rispetto agli aumenti preventivati. I 540 euro lordo Stato e lordo dipendente, infatti, già previsti dalla stessa manovra economica per il 2019, pur sbloccando l’indennità di vacanza contrattuale,registrato dal 2010. Dunque con tale modifica, secondo il sindacato, "si dispone il, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall'Istat,"Il nostro obiettivo – spiega– è quello di utilizzare le risorse previste dal Fondo per i compensi ridicoli oggi assegnati ad oltre tre milioni di lavoratori pubblici,che percepiscono".