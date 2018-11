Piazza Affari svetta sul resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

viaggi e intrattenimento

telecomunicazioni

servizi finanziari

materie prime

petrolio

Telecom Italia

Moncler

Banca Generali

Buzzi Unicem

Saipem

ENI

Tenaris

Banca Ifis

Anima Holding

El.En

Rai Way

Aeroporto di Bologna

Inwit

Cattolica Assicurazioni

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -e annullano le variazioni negative registrate a metà seduta., che chiude in largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, grazie al rimbalzo riuscito del settore bancario, nonostante gli allarmi lanciati da Bankitalia Moody's sulle conseguenze dello scontro tra Italia e Ue sulla Manovra., seppur con orario ridotto a per il Black Friday, dopo lo stop per il giorno del Ringraziamento. A circa un'ora dalla fine delle contrattazione, prevista per le 13 locali (le 19 italiane),l'andamento del PIL della Germania è stato confermato in rallentamento nel 3° trimestre. l'attività manifatturiera dell'Eurozona , nel mese di novembre.che continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,43% e continua a trattare a 53,85 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +307 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,48%, poco mosso, che mostra un -0,14%, e sostanzialmente invariato, che riporta un misero +0,19%.; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 20.561 punti. Effervescente il(+1,69%), come il FTSE Italia Star (1,8%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,77%),(+2,35%) e(+2,33%). Nel listino, i settori(-1,68%) e(-1,58%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+3,12%),(+2,28%),(+2,26%) e(+2,03%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,53%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,93%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,69%.Al Top tra le azioni italiane a(+14,10%),(+7,63%),(+6,29%) e(+5,29%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,25%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,61%.