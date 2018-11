Trenitalia, 50 tifosi su Frecciarossa fermati a Firenze con biglietti di viaggio falsi

(Teleborsa) - Oltrea bordo deldi questa mattina, sabato 24 novembre, sono stati trovati in possesso di. Il personale di bordo di(Gruppo FS Italiane), durante le attività di controlleria, ha infatti notato anomalie nei biglietti mostrati ed ha quindi chiesto unaAccertata la natura illecita o la mancanza dei titoli di viaggio, i tifosi – partiti da Roma Termini con destinazione Udine –, Firenze Santa Maria Novella, grazie all’intervento degli addetti di, e sono stati consegnati alla Polizia Ferroviaria, che li ha identificati e scortati oltre i gate della stazione.Otto di questiper cercare di salire nuovamente a bordo di un treno, ma sono stati fermati e riaccompagnati all’esterno dell’area dei binari.I controlli e le azioni intraprese oggi confermanoda parte di Trenitalia, a tutela di tutte le persone in viaggio a bordo dei treni. Temi ribaditi anche negli anni scorsi attraverso lo, che riassume in maniera efficace gli sforzi del Gruppo FS Italiane in merito.. Trenitalia ha denunciato presso le autorità competenti i responsabili dell’accaduto per truffa, contraffazione del titolo di viaggio e interruzione di pubblico servizio.