Riforma banche popolari prorogata di 1 anno, salta "controriforma" BCC

(Teleborsa) - Ile di quella che è stata definita la "controriforma" delleresta in primo piano nell'ambito del Decreto fiscale, attualmente all'esame della Commissione Finanze in Senato, per effetto di alcuni emendamenti presentati da maggioranza ed opposizioni che modificano quanto stabilito dal governo Renzi.- Per quanto concerne la trasformazione delle banche popolari in SPA, che riguardava quelle con attivi superiori agli otto miliardi, si è trovato un accordo per prorogare di un anno, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine ultimo per adeguarsi. Sostanzialmente, restavano fuori solo due banche,cui viene concesso un po' di respiro per attuare la riforma voluta dal Governo Renzi.– Riguardo alle banche di credito cooperativo, l’intenzione era quella di effettuare una vera e propriache vanificasse per tutte l’obbligatorietà ad aderire ad un gruppo unico. Proposta che è stata vanificata, con il ritiro dell’emendamento presentato dalla Lega di Matteo Salvini, laddove questa possibilità saràSolo a queste infatti sarà concessa unaad aderire alle grandi holding ed optare invece per il modello tedesco, quello delle Sparkassen e delle Volksbanken, che non ricadono sotto laPrevisto poi unsui nuovi gruppi (ICCRREA e Cassa centrale banca) finalizzato a tutelare i principi di mutualità alla base della cooperazione.