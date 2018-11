Scuola, Anief: introduzione norme su assenteismo "inutile e illegittima"

(Teleborsa) - Per il, l'introduzione del norme sull’assenteismo dei dipendenti pubblici, comprendenti analisi biometriche e l’utilizzo della video sorveglianza, "è inutile e illegittima" poiché "e non risponde alle osservazioni del Garante sulla privacy" che ha espresso la necessità di adottare sul tema "opportune cautele".Inoltre, "non tiene conto di quanto disposto nella sentenza della Cassazione 11025" in merito all'attestazione della presenza dei docenti universitari, nella quale si parla di "cartellino" di presenza non obbligatorio.A sostenerlo è, tra i presenti nella delegazione sindacale che ha presentato una memoria all’XI Commissione del Senato sugli interventi da apportare al disegno di legge n 920 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'Assenteismo".- spiega il sindacalista - ma, poiché, anche grazie al nostro intervento, la contrattazione collettiva già se ne occupa nei confronti periodici che si svolgono con la parte pubblica". La rilevazione delle assenze illecite nella PA - aggiunge Pacifico - "è un problema che non esiste, visto che i dati aggiornati ci dicono che in assoluto, con le nuove regole, sono appena 89 i dipendenti pubblici licenziati per assenze ingiustificate, a fronte di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici", come è anche indicato nella relazione illustrativa dello stesso decreto Concretezza ora all'esame di Palazzo Madama.