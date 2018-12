Manovra, Tria in Commissione: "Con Bruxelles avanti dialogo sempre più costruttivo"

(Teleborsa) -Lo ha detto il ministro dell'Economianell'informativa in Commissione Bilancio alla Camera.Che ha aggiunto:E ancora:he viene fatta a livello sia politico che tecnico che per ovvie ragioni e con accordo della commissione che è riservato. Per quanto mi riguarda posso dire che sono in atto delle simulazioni eMa sull'informativa del Ministro dell'economianfuria subito lache hanno contestato il fatto chedopo le comunicazioni del Ministro.ha dettodelha replicato, visto che tema è da informativa,