Apertura DHL Service Point alla biglietteria Aeroporto Milano Bergamo

(Teleborsa) - Nuovi servizi all'. Da giovedì 6 dicembre, presso la Biglietteria apre al pubblico undove sarà possibile spedire e ricevere in più di 220 Paesi in 24-72 ore. Questo nuovo servizio sarà punto di riferimento per tutti i residenti in zona e di passaggio dell'aeroporto, che intendono provvedere all'invio di merci e documenti, ricezione di acquisti online e alla gestione di un eventuale reso.All'interno del ServicePoint, aperto tutti i giorni dalle 6.00 alle 20.00, sarà possibile usufruire del comodo servizio ExpressEasy che permette di spedire in modo semplice e sicuro in tutto il mondo, con una tariffa vantaggiosa e l'imballo gratuito."Siamo molto soddisfatti di questa apertura all'interno dell’Aeroporto di Milano Bergamo - ha dichiarato, Managing Director Marketing & Business Development DHL Express Italy - un’ulteriore conferma che DHL sta guidando da leader la rivoluzione della logistica, sempre più influenzata da un target consumer che può contare non solo sull'efficiente servizio di invio e consegna express door-to-door, ma anche sulla rete fisica di ServicePoint di prossimità, oggi potenziata con oltre 3000 punti in Italia"."L'introduzione del DHL ServicePoint nell'area pubblica dell’aerostazione di Milano Bergamo avvalora la presenza del corriere espresso sul nostro scalo e rafforza il quadro della logistica che, grazie allo hub e al network dei collegamenti aerei, garantisce al territorio le risposte attese da mondo produttivo e consumatori" – sottolinea, non aviation manager SACBO.