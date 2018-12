La Banca Mondiale lancia il bond sul capitale umano

(Teleborsa) -(Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, BIRS, con rating Aaa/AAA) ha lanciato obbligazioni per lo sviluppo sostenibile collegate all'indiceche seleziona le società in base a(che comprende diversità, rapporti di lavoro responsabili, remunerazione equa e condizioni di lavoro sicure) e s(che comprende diritti umani, tasse eque e catena di approvvigionamento responsabile)saranno denominate ine offerte a iIl ricavato delle obbligazioni sosterrà il finanziamento delle attività della Banca Mondiale volte a. Ldunque evidenzia l'importanza delumano,A seguito della fase di collocamento, dalle obbligazioni saranno quotate sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) di Borsa Italiana, dove saranno negoziate su base continuativa.BNP Paribas fornirà liquidità in qualità didi acquisto è di