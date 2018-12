Alitalia, il MISE nomina Daniele Discepolo nuovo commissario

(Teleborsa) - Ilha nominatoin sostituzione del dimissionario Luigi Gubitosi passato al vertice della TIM Lo fa sapere lo stessocon un nota spiegando che Discepolo, avvocato, "".Come promesso dal vice premier Di Maio "il nuovo commissario di Alitalia arriverà in tempi brevi" la nomina è arrivata a stretto giro, alla luce della delicatissima fase della procedura di cessione dei complessi aziendali della società.quando le organizzazioni sindacali incontreranno Di Maio in merito alla vicenda che coinvolge la compagnia aerea.Tra le novità contenute nella bozza di decreto legge sulle semplificazioni anche la proroga del prestito ponte di Alitalia, da 900 milioni di euro, al 30 giugno , in scadenza il prossimo 15 dicembre. Il finanziamento dovrà essere "rimborsato entro trenta giorni" dalle cessione dei complessi aziendali" e “non oltre il termine del 30 giugno 2019".