Borse ancora in rialzo su scommesse per commercio golobale

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

utility

telecomunicazioni

alimentare

chimico

Enel

Banca Generali

Poste Italiane

A2A

Ferragamo

Saipem

UBI Banca

Banco BPM

(Teleborsa) -, che ripartono in rialzo, sulle speranze di una. Pechino avrebbe anche in mente di abbassare i dazi sulle auto prodotte in america.Il, che dovrà affrontare questioni spinose, fra cui gli sforamenti del deficit previsti per la Francia di Macron L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,132. Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +285 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,09%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,62%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,27%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,87%.Piazza Affari apre la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,68%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,67%, portandosi a 20.543 punti. Guadagni frazionali per il(+0,69%), come il FTSE Italia Star (0,8%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,58%),(+1,48%) e(+1,04%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,49%.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce dell'1,75%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,65%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,59%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,56%.La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -4,55%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,97%.Fra i bancari, sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%, tira il fiatoche si adagia poco sotto i livelli della vigilia, dopo i forti guadagni di ieri.