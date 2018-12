FS, l'Alta Velocità MI-BO compie dieci anni

(Teleborsa) -. Questa linea inserita nel Sistema AV/AC Torino – Milano – Bologna – Firenze – Roma – Napoli – Salerno, è stata la più importante opera infrastrutturale e tecnologica, insieme all’autostrada A1, realizzata in Italia nel Dopoguerra, fe la storia del Paese, contribuendo ad un nuovo concetto di comunità più moderno e veloce.e, soprattutto, di avvicinare tra loro le persone, che nelle città vivono e lavorano.In continua evoluzione e sempre al passo con i tempi, l’alta velocità italiana ha offerto una nuova esperienza di viaggio di qualità grazie alle possibilità offerte dalla rete, dall’alta tecnologia costruttiva dei treni (comfort e ergonomia) e ai molti servizi offerti sia a bordo sia in stazione., teaser dei dieci anni del Sistema alta velocità Torino – Salerno che ricorrerà nel 2019, da domani in onda sulle principali emittenti TV nazionali e sulla stampa quotidiana e periodica., preso ad esempio in tutto il mondo, che ha accompagnato nei loro viaggi 350 milioni. Il Frecciarossa 1000 è il treno di punta. Un treno sicuro, ecologico, e costruito per correre su tutte le reti alta velocità d’Europa, anche in versione doppia con più posti e maggior comfort per le persone in viaggio.