Alstom e Italo, a InnoTrans il nuovo capitolo della partnership: 12 nuovi treni Avelia Stream

(Teleborsa) - Alstom e Italo hanno presentato a InnoTrans 2026 un nuovo capitolo della collaborazione che da quasi vent'anni accompagna l'evoluzione dell'alta velocità ferroviaria italiana. Nel corso di un talk allo stand Alstom, Gianbattista La Rocca, CEO di Italo, e Michele Viale, Managing Director di Alstom in Italia, hanno illustrato i 12 nuovi treni Avelia Stream ad alta velocità attualmente in costruzione per il mercato italiano negli stabilimenti Alstom di Savigliano, Sesto San Giovanni e Bologna.



La partnership, nata nel 2008 quando Italo scelse Alstom come partner industriale e tecnologico, si è progressivamente estesa oltre la fornitura di materiale rotabile: oggi Alstom opera come Entity in Charge of Maintenance (ECM) per l'intera flotta Italo, con un modello integrato che comprende manutenzione, gestione della flotta, supporto tecnico e innovazione digitale. Ogni giorno oltre 220 professionisti Alstom operano nei depositi di manutenzione, con il Nola Digital Depot al centro dell'ecosistema, dove soluzioni come HealthHub, TrainScanner e TrainTracer sfruttano algoritmi e intelligenza artificiale per anticipare criticità e ottimizzare la manutenzione. La collaborazione include anche Nomad Digital, società del Gruppo Alstom, per lo sviluppo di connettività di nuova generazione, tra cui una piattaforma ibrida 5G e satellitare Starlink.



"La forza della partnership tra Alstom e Italo risiede nella fiducia che abbiamo costruito nel tempo e nella nostra capacità di evolvere insieme", ha dichiarato Michele Viale, Managing Director di Alstom Italia. "È una collaborazione fondata sulla responsabilità condivisa e sulla comune determinazione a trasformare ogni nuova sfida in un'opportunità di progresso e innovazione".



"Nel 2008 abbiamo scelto Alstom per intraprendere questo viaggio a suo modo unico. Grazie all'arrivo di Italo, l'Italia è stato il primo Paese europeo ad introdurre la concorrenza sull'alta velocità ferroviaria, divenendo un esempio da seguire", ha dichiarato Gianbattista La Rocca, CEO di Italo. "Siamo partiti con 25 treni AGV, abbiamo scelto nuovamente Alstom quando abbiamo investito su 26 treni EVO, fino ad arrivare al recente ordine di altri 12 modelli Alstom Avelia Stream dedicati al mercato italiano, che cominceranno ad essere operativi dalla fine del prossimo anno portando così la nostra flotta a 63 treni".



Costruiti in Italia e sviluppati sulla base di oltre 40 anni di esperienza Alstom nell'alta velocità ferroviaria, con più di 2.900 treni consegnati nel mondo, i treni Avelia Stream saranno presentati ufficialmente nei prossimi mesi presso lo stabilimento Alstom di Savigliano.

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