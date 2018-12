CNH Industrial, offerte ricevute per Note 2021 pari a 268 milioni

CNH Industrial

(Teleborsa) -assieme alla sua controllata lussemburgheseannunciano, su base non vincolante, iindicativi dellaL'invito, annunciato il 5 dicembre e formulato da CNH Industrial Finance Europe, era rivolto ai portatori con certi requisiti delle(le Note 2021). La proposta prevedeva unin denaro fino a un importo massimo di accettazione per un importo nominale complessivo diAlla scadenza del periodo il 12 dicembre 2018, sonoper l’acquisto delle Note 2021 per un. Pertanto, la Società annuncia la sua intenzione non vincolante di accettare offerte per l’acquisto delle Note 2021 validamente inviate per un pari importo e senza alcuna ripartizione pro-rata.Successivamente, saranno resi noti l’importo nominale finale delle Note 2021, il Tasso Interpolato Mid-Swap, il rendimento dell’Acquisto, il prezzo di acquisto e gli interessi maturati, come determinati attorno alle ore 12 di oggi 13 dicembre 2018 nel modo descritto nel Tender Offer Memorandum, e l’importo nominale delle Note 2021 che rimarrà in circolazione. La Data di Regolamento è prevista per il 17 dicembre 2018.