LVenture, deliberato aumento capitale riservato a Futura Invest

LVenture Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, preso atto della sigla di una, società strumentale di, specializzata nell'implementazione e nella gestione di progetti di “open innovation”, ha"L’ingresso di un investitore strategico di tale standing è per noi prima di tutto un onore, nonché un risultato di grande successo chesia insia a livello", commenta, CEO di LVenture Group.Futura Invest è una societàe partecipata, tra gli altri, da Fondazione Enasarco e da Mediolanum Vita. Fra le altre cose, detiene il 24,5% del capitale sociale di, società di gestione del risparmio che amministra uno dei principali fondi di venture capital italiani, denominato “Fondo Indaco Ventures I”.In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega conferitagli a dall’Assemblea Straordinaria della Società il 30 aprile 2014, deliberando un(fino a 620 mila euro da imputarsi a nominale e fino a 620 mila euro a titolo di sovrapprezzo), mediante emissione, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, di massime., che verrà così a detenere una. Ildelle azioni di nuova emissione è stato fissato inciascuna. Non esistono accordi di selling restriction e/o di lockup tra la Società e Futura Invest, né accordi di altro tipo.In considerazione del fatto cheha manifestato l’interesse (non vincolante) a, il Consiglio di Amministrazione di LVG ha, inoltre, deliberato di sottoporre all’di aumentare il capitale sociale a far data dal 31 luglio 2019 e sino al 15 febbraio 2020, per