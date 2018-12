Manovra, Tria a Bruxelles in cerca di un accordo. Timmermans allenta toni

(Teleborsa) -è tornato nella capitale de facto dell'Unione Europea, per averecon il commissario Ue agli Affari economici e monetari,Nell'appuntamento previsto per le ore 14:45, i due approfondiranno i dettagli tecnici delleitaliana presentate il 12 Dicembre proprio a Moscovici, a Juncker e al vicepresidente per l'Euro Vladis Dombrovskis, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dallo stesso Tria.Sempre in data odierna,, in cui affermava la necessità dell'Italia dia tornare sulla questione con toni meno ferrei.Il primo vicepresidente della Commissione europea, infatti, rispondendo, in italiano, ad alcuni giornalisti che osservavano come vi sia in Italia una percezione diffusa sul fatto che la Commissione tratti diversamente Italia e Francia,: ", spero che verrà trovata una soluzione, ma è meglio non dire di più ora".Ed in relazione alle accuse di sisparità di trattamento fra Francia ed Italia, il commissario europeo sottolinea: "Vi do la mia assicurazione personale che: non c'e' differenza tra Francia e Italia. Vedremo come valutare la situazione in Francia quando sarà il momento".